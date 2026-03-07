Ad Ancona entusiasmante concerto di Benedetto Chieffo in memoria del padre Claudio e di don Alberto Pianosi / FOTO

Di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Presso la Cattedrale di San Ciriaco di Ancona si è svolto un seguitissimo e coinvolgente concerto di Benedetto Chieffo, secondo figlio di Claudio, il noto cantautore cattolico che ha lasciato una testimonianza importante nel mondo musicale italiano fino al 2007, anno della sua scomparsa.

Lo dimostra un fatto: alcuni anni fa, a scopo di beneficenza a favore della fondazione AVSI, è stato prodotto un doppio cd che raccoglie alcune canzoni di Claudio Chieffo interpretate da cantanti famosi. Ad esempio, Luca Carboni ha cantato “Io non sono degno” e Gioele Dix “Canzone degli occhi e del cuore”. Come ha ricordato Benedetto, suo padre aveva una grande amicizia con Giorgio Gaber e con Francesco Guccini.

Il concerto, intitolato “Ho un amico grande grande”, è stato organizzato per ricordare l’anniversario della Ordinazione sacerdotale del carissimo don Alberto Pianosi, avvenuta sabato 6 dicembre 1975 presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Coloro che, come il sottoscritto, erano presenti alla cerimonia, ricordano bene quei momenti che per molti di noi sono stati determinanti per la propria vita.

Il concerto è stato introdotto da un breve ma significativo intervento di Catia Fratti che, frequentando l’Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile “Benvenuto Stracca” di Ancona, dove appunto il diacono Alberto Pianosi lavorava come insegnante di religione, aveva avuto modo di conoscerlo e di intuire la grande novità che un tale incontro avrebbe comportato.

“Il Concerto nasce da una storia lontana” ha detto Catia, ricordando l’incontro con Alberto, che proveniva da Milano, dove aveva conosciuto don Luigi Giussani e il movimento di educazione ecclesiale di Comunione e Liberazione. Catia ha ricordato anche papa Giovanni Paolo II, figura di riferimento di quegli anni lontani.

Terminata la breve ma toccante testimonianza di Catia, è iniziato il concerto tanto atteso. Benedetto Chieffo si è presentato accompagnato dal Maestro Paolo alla chitarra.

La prima canzone, Desire, dedicata a un amico, ci ha introdotto ad un viaggio musicale che conduce al riconoscimento di Dio, l’Ispiratore di tutte le sue composizioni.

“Argento”, la seconda canzone, ha per tema l’amore tra un giovanotto muto ed una bellissima ragazza cieca. Poi, alla terza canzone, “Liberazione n.2”, accade un fatto: la canzone è molto conosciuta, e qualcuno accenna a cantarla, sia pure in tono sommesso, mentre i più si impongono di fare silenzio. Ben presto, Benedetto si rende conto che la quasi totalità della gente venuta ad ascoltarlo è cresciuta con le canzoni del padre, ed allora si mette a guidare il canto. In quel momento mi commuovo, perché penso che lo stesso gesto veniva fatto, cinquanta anni fa, da alcune persone ben precise che ci guidavano alla conoscenza delle varie canzoni. L’emozione del pubblico aumenta nel conoscere, attraverso le parole di Benedetto, i motivi che di volta in volta avevano ispirato suo padre e la persona a cui aveva dedicato quella specifica canzone. Così scopriamo la canzone dedicata a don Pigi Bernareggi che, da figlio della ricca borghesia milanese, accetterà l’invito di don Giussani ad andare in missione in Brasile, o l’incontro con don Francesco Ricci, un altro gigante del suo tempo.Sapremo che la conosciutissima canzone “I cieli”, spesso interpretata nelle funzioni religiose, è stata scritta quando il padre si innamorò della donna che poi è diventata sua moglie. In particolare, con quella canzone Chieffo ha espresso la propria gratitudine a Dio per l’incontro amoroso. L’“l’uomo cattivo” è stata scritta in memoria della nonna Elvira. Dunque, tutte le canzoni nascono dalla stima per una persona cara.

Il concerto si è concluso con una canzone preghiera verso la Madonna: intendo riferirmi a “Stella del Mattino”, che abbiamo cantato rivolti verso l’altare con l’immagine miracolosa della Madonna del Duomo. È stato un momento estremamente toccante per tutti noi, immersi in un clima di grande rispetto e di religioso silenzio.

In conclusione possiamo dire che il concerto di Benedetto Chieffo, nel ricordo di suo padre Claudio e di don Alberto Pianosi e di tutte le belle persone che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni, non è stato un semplice ricordo nostalgico, un Amarcord, insomma una sorta di tributo ad un cantautore importante. Il Concerto, voluto anche per raccogliere delle offerte per l’annuale Campagna Tende della fondazione AVSI, è stato la testimonianza tangibile che quanto molti di noi hanno incontrato cinquanta anni fa continua ancora e continuerà fino a quando lo vorrà il Signore, che rimane il Grande Ispiratore della notevole produzione musicale del cantautore romagnolo.

Per questa ragione, la sua musica non tramonterà mai, e questa sera ne abbiamo avuto una preziosa testimonianza.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

