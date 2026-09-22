Giuseppe Cristini firma la nuova rubrica “Le Marche che meritano di più”

Prende il via sabato 3 ottobre (con la puntata zero) la nuova rubrica giornalistica di Giuseppe Cristini, intitolata “Le Marche che meritano di più”, uno spazio di riflessione dedicato all’identità, al valore e al futuro della regione.

La rubrica nasce con un obiettivo preciso: raccontare le Marche attraverso le persone, i territori, le imprese, la cultura, il vino, il tartufo e i tanti patrimoni che spesso ricevono meno attenzione di quanto meritino. Non un luogo di polemica, ma un giornalismo capace di unire analisi, spirito critico e proposte concrete.

«Le Marche non hanno bisogno di essere inventate afferma Cristini ma di essere raccontate con maggiore ambizione, perché il valore diventa reputazione solo quando qualcuno lo sa narrare».

Con cadenza quindicinale, ogni articolo seguirà una struttura riconoscibile: un fatto, una lettura del contesto, una critica costruttiva, una visione e il MORso Finale di Cristini, la conclusione che sintetizza il senso della rubrica.

Le Marche che meritano di più si rivolge a una marchigianità alta, nobile e inclusiva: quella che crede nella qualità, nella cultura e nella responsabilità di costruire una regione più autorevole e più riconosciuta, in Italia e nel mondo.

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