La neve crea disagi anche a Fano ma mercoledì le scuole resteranno aperte

FANO – A seguito di verifiche sul territorio comunale, è stato disposto che le scuole di ogni ordine e grado domani, mercoledì 7 gennaio, resteranno regolarmente aperte.

Prosegue intanto il lavoro congiunto di Polizia Locale, Cb Club Mattei – Gruppo Protezione Civile, Vigili del Fuoco e uffici tecnici dei Lavori Pubblici del Comune di Fano, con il supporto delle ditte incaricate, per fronteggiare le criticità legate alle nevicate odierne, in particolare nelle aree collinari e periferiche.

Gli interventi sono iniziati in mattinata con lo spargimento di sale sulle principali direttrici cittadine e nelle colline. Successivamente le operazioni si sono concentrate sulle zone collinari, con pulizia della carreggiata tramite mezzi con lama, a partire da Roncosbaccio e San Cesareo, fino a interessare anche Carignano, Caminate e Prelato.

Stiamo lavorando per garantire sicurezza e percorribilità, soprattutto nelle frazioni e nelle aree collinari – dichiara il sindaco di Fano Luca Serfilippi. Chiediamo ai cittadini la massima attenzione: spostarsi con cautela, utilizzare pneumatici invernali e tenere a bordo le catene, perché le condizioni possono cambiare rapidamente. Per segnalazioni e urgenze contattate la Polizia Locale al 0721 887715. Ringrazio i membri del Coc per il grande lavoro di squadra, a partire dai miei assessori Curzi e Ilari, i tecnici Fabbri, Briscoli, Menghini e Falcioni, a tutti i volontari del Cb Club Mattei, coordinati da Saverio Olivi e dal Corpo di Polizia Locale coordinati dalla comandante Montagna”.

Nel corso della giornata si sono registrati diversi episodi di difficoltà alla circolazione. Intorno alle 15.30, sulla SP 45 poco dopo il centro abitato di Fenile in direzione monte, una Fiat 500 condotta da un fanese di 62 anni è stata colpita dalla caduta di un ramo nella parte anteriore del veicolo, con danni al parabrezza.

Intorno alle 16.00, una Fiat Panda condotta da una donna classe 1964, residente a Fano, che percorreva Strada Sant’Andrea in Villis in direzione sud verso Fenile, all’altezza del civico 23C ha perso il controllo: l’auto si è ribaltata sul lato destro terminando nella corsia opposta. Non si registrano feriti.

Una criticità significativa ha interessato inoltre la zona dell’agriturismo La Quercia, dove dieci auto sono rimaste bloccate per circa due ore. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre comunali dei Lavori Pubblici la strada è stata riaperta e i veicoli liberati.

In via Campanella, un uomo classe 1941 residente a Pesaro, alla guida di una Renault Modus, è uscito di strada mentre percorreva la via in direzione nord: dopo aver urtato un palo della segnaletica, l’auto è finita nel fosso. La vettura ha riportato gravi danni, mentre il conducente ha riportato lievi lesioni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118; le operazioni di estrazione dall’abitacolo sono risultate complesse. L’uomo è stato quindi trasportato al pronto soccorso per accertamenti: le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Si segnala inoltre una criticità legata all’energia elettrica: dalle ore 19.30 circa l’abitato di Carrara e Cuccurano risulta privo di alimentazione per un guasto sulla rete. Enel è al lavoro per il ripristino; risultano segnalati oltre 1.000 interventi in tutta la provincia.

La Protezione Civile, con il gruppo “CB Club Mattei” e tre squadre operative, ha effettuato almeno 40 interventi, in particolare per la rimozione di alberi e rami caduti e per liberare le strade nelle zone collinari. Le operazioni proseguiranno per tutta la notte e nella giornata di domani, con ulteriori passaggi di salatura e monitoraggio della viabilità.

