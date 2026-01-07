Mastrovincenzo: “Consoli, l’assessore regionale senza memoria”

“Nel 2019 vinse le elezioni comunali promettendo la chiusura della discarica di Maiolati, oggi propone di ampliare quelle già esistenti”

ANCONA – “L’assessore Consoli è senza memoria. Oggi parla di ampliare discariche, ma dimentica che nel 2019 vinse le elezioni comunali a Maiolati Spontini con la promessa di chiudere una discarica pubblica gestita in maniera trasparente ed estremamente rigorosa sotto l’aspetto dei controlli”. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo.

“Inoltre – continua Mastrovincenzo – l’assessore Consoli si allinea pedissequamente ai dettami della destra nazionale ripetendo la cantilena secondo cui non c’è alcuna alternativa alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nella nostra regione. Non è assolutamente così, alternative ce ne sono, penso per esempio agli impianti di economia circolare. Consoli sostiene che questi possono svolgere solo una funzione di integrazione, ma sbaglia di grosso. Tali impianti rappresentano un modello di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti che la Regione Marche dovrebbe sostenere e incentivare. Piuttosto l’assessore ci dica come vorrebbe finanziare l’eventuale costruzione del termovalorizzatore: è troppo comodo rimettere la responsabilità di reperire risorse in capo all’Ambito regionale di gestione dei rifiuti. Non vorremmo che poi alla fine il conto, come è costume della destra, lo pagassero ancora una volta i cittadini, magari attraverso un ulteriore aumento della Tari”.

