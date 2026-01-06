mercoledì, Gennaio 7, 2026
Ultimo:
CRONACAIN PRIMO PIANOURBINO

Scivola in un dirupo, soccorso e portato in ospedale

www.laltrogiornale.it

URBINO – Poco dopo le ore 18 di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Bruno Bozzi, a ridosso della Fortezza Albornoz, per soccorrere una persona scivolata in un dirupo di circa 20 metri.
La squadra di Urbino, con due squadre, ha provveduto al recupero della persona, successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it