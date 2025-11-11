Una donna perde la vita in un tragico scontro lungo la Statale Adriatica

CASTELFIDARDO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 15 lungo la Strada Statale 16 Adriatica per un incidente stradale tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente. Una delle due (una Fiat Panda, a metano) ha anche preso fuoco ed una donna, rimasta incastrata all’interno del veicolo, è purtroppo deceduta.

Sul posto sono intervenute le squadre di Osimo e Ancona dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio di una delle auto ed alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati