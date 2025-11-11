Eletti in Regione i vertici delle quattro Commissioni consiliari permanenti

ANCONA – Venerdì scorso, la definizione della composizione delle quattro Commissioni consiliari permanenti deliberata dall’Ufficio di Presidenza. Oggi, il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha proceduto, come previsto dal Regolamento, alla loro convocazione per l’effettiva costituzione mediante l’elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti.

Alla conclusione delle procedure di voto (“L’elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene con un’unica votazione nella quale ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto”, art.24, comma 2 del Regolamento interno) sono risultati eletti Presidente e Vice:

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE / AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Presidente: Jessica Marcozzi (FI)

Vicepresidente: Micaela Vitri (Pd)

Componenti: Andrea Putzu (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Silvia Luconi (FdI), Renzo Marinelli (Lega), Enrico Piergallini (Pd), Marta Ruggeri (M5s);

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE / SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

Presidente: Andrea Maria Antonini (Lega)

Vicepresidente: Massimo Seri (Lista civica Ricci)

Componenti: Andrea Assenti (FdI), Mirella Battistoni (FdI), Andrea Putzu (FdI), Chiara Biondi (FI), Giacomo Rossi (Civici Marche), Milena Sebastiani (I Marchigiani), Leonardo Catena (Pd), Antonio Mastrovincenzo (Pd);

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE / GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

Presidente: Luca Marconi (Liste civiche-Udc)

Vicepresidente: Michele Caporossi (Marche vive)

Componenti: Marco Ausili (FdI), Nicola Barbieri (FdI), Mirella Battistoni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Giacomo Rossi (Civici Marche), Nicolò Pierini (Lega), Fabrizio Cesetti (Pd), Valeria Mancinelli (Pd), Andrea Nobili (Avs);

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE / SANITA’ E POLITICHE SOCIALI

Presidente: Nicola Baiocchi (FdI)

Vicepresidente: Andrea Nobili (Avs)

Componenti: Pierpaolo Borroni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Chiara Biondi (FI), Nicolò Pierini (Lega), Michele Caporossi (Marche vive), Maurizio Mangialardi (Pd) (l.b.)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati