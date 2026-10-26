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Visita nelle Marche del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco / FOTO

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26 Ottobre 2026

ANCONA – Oggi il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Marco Ghimenti, accompagnato dal Direttore centrale per la Formazione, Francesco Notaro, è stato accolto presso l’aeroporto di Falconara Marittima dal Direttore regionale Marche, Vincenzo Bennardo, e dal Comandante di Ancona, Giuseppe Costa.
La delegazione ha quindi incontrato il collega rimasto infortunato durante un intervento a Sirolo il 2 luglio scorso, manifestandogli la vicinanza del Corpo nazionale.

Successivamente, ha raggiunto il Comando dei Vigili del fuoco di Ancona, dove ha visitato le sedi e incontrato il personale operativo e amministrativo.

La visita è proseguita presso la Direzione regionale Marche, dove il Capo del Corpo ha incontrato i Comandanti provinciali.

La giornata si è conclusa presso il Centro di Formazione Territoriale di Senigallia, dove la delegazione ha visitato gli spazi dedicati alle attività formative del personale.

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