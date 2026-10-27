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EVENTI IN PRIMO PIANO MONDOLFO

Al via mercoledì 28 ottobre il servizio vaccinale alla Casa della Comunità di Mondolfo

Diwww.laltrogiornale.it

27 Ottobre 2026

Nicola Barbieri: «Una risposta importante per il territorio»

MONDOLFO – Dal 28 ottobre sarà nuovamente attivo l’ambulatorio vaccinale di Mondolfo, con due appuntamenti al mese. Il consigliere regionale Nicola Barbieri annuncia il ripristino del servizio ad accesso libero per le vaccinazioni degli adulti, sospeso durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Si tratta di un servizio importante per il territorio” – dichiara il consigliere regionale Nicola Barbieri –. “Ringrazio l’Azienda Sanitaria per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nel dare seguito a questa esigenza. Con la riattivazione del servizio vaccinale e i lavori in programma per l’ampliamento degli ambulatori dei medici di medicina generale, la Casa della Comunità di Mondolfo diventerà sempre più un punto di riferimento per i cittadini dei Comuni della bassa Valle del Cesano, garantendo servizi più accessibili e vicini alle esigenze della popolazione”.

La riattivazione del punto vaccinale, dunque, si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della Casa della Comunità: entro metà novembre prenderanno infatti il via i lavori, per un importo di circa 350 mila euro, destinati alla ristrutturazione e all’ampliamento dei locali che ospiteranno i medici di medicina generale, rafforzando così l’assistenza sanitaria di prossimità per l’intero bacino locale.

 

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