L’arte rende omaggio ad una storia vera di solidarietà e mare

L’artista Maria Grazia Focanti ha realizzato “strade di coraggio” per ricordare le undici ragazze che salvarono l’equipaggio del pontone “Faà di Bruno” rimasto incagliato a largo di Marotta

di PATRIZIA MINNOZZI

MAROTTA – La nota artista Maria Grazia Focanti ha realizzato un’opera dal titolo “strade di coraggio” per ricordare le undici ragazze che, durante la prima guerra mondiale salvarono l’equipaggio del pontone “Faà di Bruno” rimasto incagliato a largo di Marotta.

Martedi 18 novembre presso il Salone Aurora di Mondolfo si aprirà il progetto espositivo, curato da Cristina Cucchi, dal titolo “DONNE DI CORAGGIO”. La mostra, che ha il patrocinio del comune di Mondolfo, intende rendere omaggio alla vera vicenda delle undici ragazze di Marotta.

Una storia incredibile di giovani italiane, che vennero poi decorate con la medaglia di bronzo al valor militare di Marina il 24 agosto 1919, nella piazza principale di Marotta, davanti ad un reparto di marinai che gli presenterà le armi. L’evento ebbe un certo risalto e Gabriele d’Annunzio scrisse la citazione per l’originaria lapide commemorativa del gesto eroico di quelle coraggiose giovani, che fu poi eretta nella piazza di Marotta: «Picene di antiche origini eran già nel mito dell’età primeva ancor prima dell’evento che le vide agli scalmi impavide dominare la tempesta”.

L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare e far conoscere, oltre i confini locali, un frammento autentico di umanità e coraggio, raccontando la forza delle donne e trasformandolo in un messaggio universale di solidarietà e speranza.

“Donne di Coraggio” rappresenta un tributo al potere dell’arte di custodire e tramandare gesti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia collettiva, un dialogo artistico che intreccia memoria, sogno e fiducia nell’umanità.

Maria Grazia Focanti si è laureata in Sociologia ad Urbino presso l’università “Carlo Bo” e poi, in seguito, ha frequentato un corso di Pittura presso l’Accademia Belle Arti di Macerata. Ha partecipato a molteplici mostre collettive e personali in varie città italiane, contribuendo anche, su invito, all’illustrazione di diverse pubblicazioni. Alcune delle sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. Attualmente vive ed opera a Monsano.

Nell’opera della Focanti due donne, immerse in un paesaggio irreale dialogano da lontano, cercando, nel confronto, la strada che porta ad essere coraggiosi.

La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 25 novembre, con orario 17:30-20:00

