Truffa della falsa assicurazione, due denunciati a Fabriano

Si tratta di due campani, tra cui un cantante neomelodico, che avrebbero frodato la somma di 400 euro ad un automobilista

FABRIANO – I Carabinieri della Stazione di Fabriano hanno denunciato, per truffa aggravata in concorso, due persone di origini campane e residenti nell’agro aversano. Si tratta di un 49enne e un 20enne, quest’ultimo anche con una discreta carriera social da cantante neomelodico, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata alcuni giorni fa da un 48enne di Fabriano, il quale aveva raccontato agli investigatori di aver abboccato ad un’inserzione on-line per un’assicurazione auto a prezzi estremamente vantaggiosi, reperita non su canali ufficiali ma su un social network, dal quale aveva anche recuperato le informazioni di contatto. Dopo brevi interlocuzioni telefoniche con il finto assicuratore, la vittima aveva quindi corrisposto due bonifici di 400 Euro ciascuno, facendo versamenti su una carta di credito riconducibile agli indagati. Il denunciante, convinto di aver effettivamente acceso una polizza auto, nei giorni successivi tuttavia ha avuto l’amara sorpresa: fermato dai Carabinieri per un controllo stradale, il suo veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. L’uomo è riuscito quindi a bloccare solo il secondo pagamento, mentre il presunto assicuratore si è reso irreperibile sul numero di telefono che aveva fornito.

Gli accertamenti sono ora rivolti a scoprire ulteriori truffe perpetrate con il medesimo modus operandi nel territorio di Fabriano anche se, come avviene normalmente, questi reati seriali finiscono per colpire ignari acquirenti di ogni parte d’Italia, spesso facendo leva sulla necessità di molti di risparmiare il più possibile per servizi essenziali (utenze domestiche, assicurazioni, etc.) esponendosi al rischio di cadere vittima di frodi.

Le persone denunciate sono da considerarsi sottoposte ad indagini preliminari. Nei loro confronti vige pertanto la presunzione di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

