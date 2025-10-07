Viavai sospetto in uno stabile abbandonato, a Fabriano i Carabinieri sequestrano due panetti di hashish

Nel corso dell’ispezione, avviata a seguito di segnalazioni del vicinato, i militari hanno rinvenuto lo stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi

FABRIANO – Ieri mattina, i militari della Stazione Carabinieri di Fabriano hanno effettuato un’accurata ispezione di uno stabile abbandonato in Via Don Minzoni, ove da giorni veniva segnalato dai residenti della strada un andirivieni sospetto di giovani sconosciuti.

All’interno della palazzina a tre piani, in stato di abbandono dal 2018 e vandalizzata, non sono state trovate persone ma sono risultate evidenti le tracce del passaggio recente di qualcuno, lasciando intendere che il luogo potesse essere utilizzato, più che come dormitorio, come nascondiglio di sostanze illecite. La ricerca ai vari piani ha confermato l’intuizione; in una intercapedine del primo piano infatti sono stati rinvenuti due panetti di hashish dal peso complessivo di 110 grammi, oltre a un bilancino di precisione e due coltelli con tracce evidenti di stupefacente sulle lame. Al pianterreno è stato inoltre rinvenuto un monopattino elettrico perfettamente funzionante, con ogni probabilità di provenienza furtiva.

La droga e gli strumenti per la sua preparazione in dosi sono stati sequestrati ed inviati al Lass del Comando Provinciale di Ancona per il campionamento e le analisi qualitative.

Anche il monopattino è stato sottoposto a sequestro, al fine di cercare un riscontro circa la sua eventuale provenienza illecita. I militari stanno ora acquisendo testimonianze tra il vicinato e scandagliando le immagini di videosorveglianza della zona, per risalire all’identità degli spacciatori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati