Un fienile in fiamme da questa mattina a Isola del Piano

ISOLA DEL PIANO – Dalle 7,25 di questa mattina i Vigili del fuoco di Urbino, supportati da uomini e mezzi giunti da Pesaro, sono all’opera per l’incendio che sta interessando un fienile in località Scottaneto.

Le fiamme si sono sprigionate all’interno di una tensostruttura di circa 600 metri quadrati. Nessuna persona risulta coinvolta.

Presenti sul posto i Carabinieri di Montefelcino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati