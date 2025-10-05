Al cinema Dorico di Ancona arriva “Cantico” su San Francesco d’Assisi con padre Finco

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Sabato 11 ottobre, precisamente alle ore 15.00, presso il cinema-teatro “Dorico” di via delle Grazie ad Ancona, andrà in scena “Cantico”, spettacolo su San Francesco d’Assisi, con l’interpretazione del frate cappuccino padre Marco Finco.

L’imperdibile spettacolo è stato voluto in occasione dell’inizio dell’anno catechistico, ed infatti l’orario pomeridiano facilita la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi iscritti al catechismo parrocchiale. Naturalmente “Cantico”, che è stato già presentato nel mese di agosto al Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini, è rivolto anche ai genitori e agli adulti. Tutti, infatti, abbiamo bisogno di Buoni Maestri e San Francesco, con la sua vita di semplicità e amore per la natura, è un maestro che insegna il valore della povertà, della semplicità, dell’amore per il creato e del rispetto per ogni creatura. Il suo messaggio promuove un rinnovamento spirituale che affronta le sfide moderne di pace, sviluppo sostenibile e giustizia.

Lo spettacolo, ideato in occasione degli 800 anni dalla scrittura del Cantico delle Creature di san Francesco, mira a farci conoscere la straordinaria attualità della vita e del messaggio del Poverello di Assisi.

L’ingresso allo spettacolo è ad offerta libera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati