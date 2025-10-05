domenica, Ottobre 5, 2025
Il forte vento ha causato molti danni nelle Marche

ANCONA – Sono un centinaio gli interventi effettuati finora dai Vigili del fuoco per il forte vento che in queste ore sta interessando la regione.

Le richieste di intervento riguardano principalmente alberi o rami caduti sulle sedi stradali e su alcune autovetture, oltre a grondaie e tendoni divelti. Al momento non si segnalano criticità particolari.

Questi gli interventi effettuati finora suddivisi per provincia:
Pesaro Urbino: 10
Ancona: 20
Macerata: 30
Fermo: 25
Ascoli Piceno: 15
Nella foto: un intervento effettuato nel Fermano

 

 

