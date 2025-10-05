Rinvenuti a Fabriano all’interno dell’abitazione di una donna un fucile a pompa e della droga

FABRIANO – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fabriano, a seguito di riscontro ad attività investigative per il contrasto dei reati nel territorio di competenza, hanno proceduto d’iniziativa alla perquisizione dell’abitazione di una 56enne del luogo, incensurata. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, all’interno della soffitta è stato rinvenuto un fucile a pompa Winchester, detenuto abusivamente e in un’altra stanza, all’interno di un cassetto, sono state trovate diciassette munizioni militari a salve calibro 7,62, anch’esse mai denunciate all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Inoltre, al primo piano, sono stati rinvenuti 2 5 gr. di cocaina e 0,60 gr. di hashish.

a donna è stata deferita per detenzione abusiva di armi e segnalata alla Prefettura di Ancona per possesso per uso personale di sostanze stupefacenti. L’arma e le munizioni sono state sequestrate e saranno oggetto di accertamenti scientifici per verificarne l’eventuale utilizzo per la commissione di altri reati.

La persona denunciata è da considerarsi sottoposta ad indagini preliminari. Nei suoi confronti vige pertanto la presunzione di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

