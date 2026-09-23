Stefania Bramucci è la nuova responsabile della Fnp Cisl di Ancona

ANCONA – Il Consiglio direttivo della RLS FNP CISL di Ancona ha eletto oggi la nuova squadra alla guida della struttura territoriale del sindacato dei pensionati. L’anconetana Stefania Bramucci è la nuova segretaria responsabile, al suo fianco eletti i falconaresi Anna Malinconico e Saverio Pigliapoco.

«Guardiamo al futuro con impegno e determinazione – ha dichiarato Bramucci – Vogliamo essere sempre più vicini alle pensionate e ai pensionati del territorio, tutelare i loro diritti e rafforzare i servizi di assistenza e promozione sociale. Faremo sentire la nostra voce sulla sanità, sulle pensioni e sul welfare locale, perché la FNP CISL di Ancona continui a essere un punto di riferimento per tutti».

«A Stefania, Anna e Saverio i nostri migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo mandato – ha affermato Silvano Giangiacomi, Segretario generale della FNP CISL Marche, a margine delle votazioni – La loro elezione apre una nuova fase di impegno al servizio degli iscritti e della comunità. In un territorio in cui crescono i bisogni di cura e assistenza, la presenza del sindacato deve essere sempre più vicina alle persone e capace di portare le loro istanze nel confronto con le istituzioni».

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