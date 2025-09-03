giovedì, Settembre 4, 2025
Ultimo:
CRONACAIN PRIMO PIANOSTAFFOLO

Si scontra con la moto con un trattore, trasportato con l’eliambulanza a Torrette

www.laltrogiornale.it

STAFFOLO – Un gravissimo incidente si è verificato, nella tarda mattinata di oggi alla periferia di Staffolo.

Un quarantenne, mentre si trovava alla guida della sua moto, si è improvvisamente scontrato con un trattore che stava percorrendo la Strada provinciale 502.

Gravissime le condizioni riportate dal motociclista in seguito al violento urto. Sul posto è prontamente intervenuta anche l’eliambulanza del servizio sanitario regionale che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it