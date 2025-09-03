Camionista in ospedale dopo un violento urto con una piattaforma aerea

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 13:30 lungo la Statale 16, nei pressi della stazione ferroviaria di Fano, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, l’autista di un mezzo pesante ha urtato una piattaforma aerea impegnata nella manutenzione di un edificio.

La squadra dei Vigili del fuoco ha soccorso l’autista del camion, collaborando con il personale sanitario del 118 e praticando manovre di rianimazione.

L’uomo è stato successivamente trasferito in eliambulanza al pronto soccorso.

Con l’ausilio dell’autoscala, i Vigili del fuoco hanno inoltre raggiunto l’operatore rimasto nel cestello della piattaforma e lo hanno riportato a terra per consentirne le cure mediche.

