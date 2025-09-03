giovedì, Settembre 4, 2025
Incendio nella notte di un appartamento al centro di Ancona

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima della mezzanotte in via Giannelli per l’incendio di un appartamento situato al primo piano.

All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco gli occupanti erano già all’esterno, per cui si è proceduto all’estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’abitazione che non risulta fruibile.

Sul posto anche il personale del 118.

 

