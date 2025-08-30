Soccorso un paracadutista che resta impigliano nei cavi dell’alta tensione

FANO – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 18, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso il campo d’aviazione di Fano per prestare soccorso ad un paracadutista rimasto impigliato nei cavi dell’alta tensione.

L’uomo è riuscito a sganciarsi autonomamente mentre la squadra dei Vigili del fuoco lo stava raggiungendo.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per le verifiche sanitarie del caso. Contattato inoltre l’ente gestore della rete elettrica per provvedere al distacco della tensione e garantire la sicurezza delle operazioni del recupero del paracadute.

