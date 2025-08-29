Cade dalla barca a vela e muore, nuova tragedia ad Ancona

ANCONA – Si è concluso nella notte l’intervento congiunto del Nucleo Nautico e del Nucleo Sommozzatori del Comando di Ancona dei Vigili del fuoco, in supporto alla Capitaneria di porto, per il soccorso di un’imbarcazione in difficoltà con a bordo cinque persone.

Una di loro, purtroppo, è stata colpita da un albero della vela ed è caduta in acqua venendo poi risucchiata dall’elica del motore.

La vittima è un imprenditore di 62 anni residente ad Ancona.

