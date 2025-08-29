Banditi fanno saltare nella notte il bancomat di Cerasa, alla periferia di San Costanzo

SAN COSTANZO – Una banda di rapinatori ha fatto saltare, nella notte, un bancomat nella frazione di Cerasa, nel comune di San Costanzo.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’episodio è avvenuto alle 3.30. Il bancomat è stato fatto saltare da alcuni rapinatori per ottenere il denaro contenuto al suo interno.

Subito dopo l’esplosione i rapinatori si sono allontanati con il denaro.

