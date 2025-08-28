Imbarcazione in difficoltà soccorsa in serata dai Vigili del fuoco

ANCONA – I Sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 20 nelle acque antistanti le Torrette di Ancona per prestare assistenza a tre persone a bordo di un’imbarcazione che, a causa delle condizioni meteomarine, non erano più in grado di governare il natante.

Il personale dei Vigili del fuoco è salito a bordo, prendendo il controllo dell’imbarcazione e conducendola in sicurezza all’ormeggio presso il porto turistico di Ancona.

