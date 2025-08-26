Violento scontro sull’autostrada, una persona affidata alle cure del 118

LORETO – Intorno alle ore 13 i Vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A14, al km 243 in direzione Nord, per un incidente che ha coinvolto due autovetture ed un autocarro.

La squadra di Osimo ha estratto una persona rimasta incastrata all’interno di un veicolo e l’ha affidata alle cure del personale del 118.

La carreggiata è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia autostradale.

