Sabato il Cantagiro arriva a Chiaravalle per la finalissima regionale

Poi, a settembre, appuntamenti a Senigallia per le fasi nazionali

CHIARAVALLE – La città di Chiaravalle sarà nuovamente il palcoscenico della finalissima regionale Marche dello storico concorso canoro Il Cantagiro 2025.

Dopo i successi ottenuti nel Tour estivo, che ha toccato località come Urbino, Castelbellino e Belvedere Ostrense, con la direzione artistica e la conduzione del professionista Marco Zingaretti ben 28 cantanti provenienti da tutta la regione dalle ore 21 si sfideranno sul palco di piazza dell’Abbazia, suddivisi tra le categorie junior, cover e inediti.

La serata sarà allietata dalla presenza delle auto d’epoca, che faranno un tour per la città con a bordo i cantanti, proprio come avveniva negli anni 60, 70 e 80 e dalla madrina ed ospite Emanuela Aureli, amata imitatrice. Il pubblico sarà coinvolto in una serata di musica e emozioni, con i cantanti che si esibiranno sul palco per conquistare il cuore del pubblico. Una ricca giuria avrà l’ onore di decretare il

Vincitore delle varie squadre ed il primo classificato della categoria inediti accederà di diritto alla prefinale nazionale di Senigallia, una grande opportunità per i giovani talenti di farsi conoscere e apprezzare a livello nazionale.

La città di Senigallia ospiterà anche quest’anno le prefinali e finali nazionali del Cantagiro. Gli appuntamenti saranno i seguenti:

– Domenica 7 settembre, ore 21: Finalissima Nazionale Junior con ospite il Mago Flavio Coleman

– Venerdì 12 settembre, ore 21: Finalissima Nazionale Cover

– Sabato 13 settembre, ore 21: Finalissima Nazionale Inediti con ospiti Grazia di Michele, Piero Cassano e Gabriele Cirilli

Le serate saranno condotte da Marco Zingaretti e si svolgeranno in piazza Roma, a meno che il maltempo non costringa a spostare gli eventi all’Auditorium San Rocco.

Il Cantagiro 2025 da sempre un importante concorso canoro dal quale sono nati tanti artisti della musica come: Adriano Celentano, Gianni Morandi, Rita Pavoni, Little Tony, Edoardo Vianello, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Mia Martini, Patty Pravo, Francesca Alotta e tantissimi altri.

