martedì, Agosto 26, 2025
Due automezzi in fiamme davanti ad un’abitazione / VIDEO

TAVULLIA – Questa mattina, poco dopo le 8, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Strada della Rena per l’incendio di due automezzi parcheggiati nei pressi di un’abitazione.

La squadra di Pesaro, giunta sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme con l’ausilio di liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’area interessata.
Non si registrano persone coinvolte. Presenti sul posto gli agenti della Polizia locale.

QUI SOTTO un video:

 

