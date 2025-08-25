In arrivo a Chiaravalle il Boario Summer Stage

Tre serate di divertimento intelligente presso il Parco Gianni Ravera

CHIARAVALLE – Dopo l’annullamento per maltempo delle prime due date del Boario Summer Stage a inizio agosto, sono in programma per questa settimana tutte e tre le serate che si terranno presso il Nuovo Campo Boario – Parco Gianni Ravera di Chiaravalle alle ore 21.

Si inizia domani, martedì 26 agosto, con un concerto in omaggio ai Beatles dei FuoriStrada: quattro musicisti di talento a cui si unisce la splendida voce di Fabrizia Perini. La serata poggia sulla collaborazione con il festival BeatleSenigallia, giunto alla 7ª edizione, con 36 eventi in 21 città per 65 giorni di mostre, rappresentazioni e spettacoli. A fare da apripista, alcuni giovanissimi allievi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, coinvolti nel progetto Beatles at School.

Dopodomani, mercoledì 27 agosto, potremo ridere e sorridere di noi stessi con “Boris?!… A chi??”, basato sui monologhi di autori come Mattia Torre, Massimiliano Bruno e altri, noti anche per le interpretazioni che ne hanno fatto Valerio Aprea, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e Virginia Raffaele. Li ascolteremo attraverso le voci del regista Mauro D’Ignazio e di alcuni attori del nostro territorio (Stefano Ballarini, Valeria Collamati, Sabina Mengoni, Maria Laura Morganti).

Venerdì 29 agosto chiuderà la rassegna l’attrice Romina Antonelli con “Mortorio. Rito tragicomico per passare la notte”, scritto con Paola Galassi: il monologo mette in scena la figura di una giullare contemporanea, tra aneddoti di vita vissuta, ambizioni sociali e numeri di abilità, alla ricerca di memorie tragicomiche recuperate da funerali, avvelenamenti e paure infantili, per riderne insieme e trasformarle in allegria condivisa.

“In questi ultimi anni – afferma il Sindaco di Chiaravalle Cristina Amicucci – il Parco Ravera ha visto un rilancio in termini sia di utilizzi quotidiani sia di eventi speciali, fino a diventare la location di quasi tutte le iniziative estive di quest’anno”. “Tra di esse – aggiunge l’Assessore Francesco Favi – è un piacere promuovere queste tre serate all’insegna del divertimento intelligente, della musica come cassa di risonanza emozionale, delle parole che lasciano un segno indelebile nella mente e nel cuore”.

L’ingresso è gratuito, la partecipazione graditissima. In caso di maltempo l’iniziativa avrà luogo presso il Teatro Comunale Tullio Giacconi.

