Incendio nella notte nel deposito di una azienda edile

CASTELFIDARDO – Alle ore 23:45 di ieri i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Damiano Chiesa in seguito ad un incendio avvenuto all’interno del deposito di una ditta edile stradale.

Le squadre di Osimo e Ancona con due autobotti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Cinque i veicoli coinvolti.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e il Funzionario dei Vigili del fuoco.

