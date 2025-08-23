Incendio in un appartamento ad Ancona, subito spento dai Vigili del fuoco

ANCONA – Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito ad Ancona per un incendio sviluppatosi al terzo piano di una palazzina.

La squadra ha provveduto a spegnere le fiamme con l’utilizzo di alcuni estintori.

L’incendio ha provocato danni alla cucina e la propagazione di fumo ha interessato l’intero appartamento.

La Polizia locale è intervenuta per la gestione della viabilità. Non ci sono stati feriti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati