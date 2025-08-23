Questa mattina un’altra auto in fiamme ad Ancona

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 11, in via Geremia Fuà per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.

La squadra di Ancona, con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno, raffreddare il veicolo monitorandolo con termocamera e mettere in sicurezza l’area interessata.

Sul posto anche la Polizia Locale, che ha temporaneamente interdetto la viabilità nelle strade limitrofe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati