Questa mattina un’altra auto in fiamme ad Ancona

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 11, in via Geremia Fuà per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.
La squadra di Ancona, con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno, raffreddare il veicolo monitorandolo con termocamera e mettere in sicurezza l’area interessata.
Sul posto anche la Polizia Locale, che ha temporaneamente interdetto la viabilità nelle strade limitrofe.

 

