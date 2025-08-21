Molti interventi durante la notte per l’ondata di maltempo

PESARO – I Vigili del fuoco sono impegnati per l’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la zona interna del Pesarese. Le richieste di intervento sono per alberi caduti sulle strade e per alcune tettoie scoperchiate.

In rinforzo ai colleghi di Pesaro sono state inviate squadre da Ancona e Macerata.

Sempre a Pesaro è stato anche rimosso un albero caduto sul cavo dell’illuminazione pubblica in via Buccari.

Poco prima delle 23 i Vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano, nella frazione di San Michele per un incendio che ha interessato alcune sterpaglie lungo una scarpata.

La squadra di Fabriano, con il supporto di un’autobotte di Jesi, ha provveduto a spegnere le fiamme che si erano estese per circa 100 mq, mettendo in sicurezza l’area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

