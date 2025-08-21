Tanti interventi dei Vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo / VIDEO

PESARO – Proseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del fuoco a seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia nella notte.

Dalle ore 8 di questa mattina risultano già effettuati circa 50 interventi, principalmente per la rimozione di alberi caduti sulle sedi stradali, per danni a cavi elettrici e telefonici e tettoie scoperchiate.

Al momento i Vigili del fuoco stanno gestendo circa 380 richieste di soccorso attraverso la sala crisi istituita presso il Comando di Pesaro Urbino.

Alle operazioni stanno collaborando anche i Comandi di Ancona e Macerata, che hanno inviato sul posto i Moduli Operativi Eventi Calamitosi e i Sistema a Pilotaggio Remoto per rafforzare il dispositivo di soccorso e garantire una più rapida risposta alle richieste.

