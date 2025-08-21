L’Udc di Cagli chiede di verificare il muraglione sul fiume Burano sotto la strada Flaminia

CAGLI – L’Udc di Cagli sollecita il Consorzio di Bonifica ad una verifica in merito allo stato di conservazione del muraglione di sostegno della strada Flaminia all’altezza del centro abitato, ma anche la pulizia del luogo che allo stato attuale deturpa l’immagine della cittadina in quella zona coprendo l’aspetto originario con grandi archi e vasconi.

Nella lettera è scritto: “con la presente veniamo a chiedere una verifica del muraglione sotto la strada Flaminia sul fiume Burano a Cagli all’altezza della Chiesa della Misericordia e la pulizia di quel sito dalle erbacce, edera, rovi che lo coprono ed infestano da anni.

Il manufatto coperto interamente da vegetazione necessita di una pulizia per verificare lo stato di conservazione essendo soggetto all’erosione in particolare dopo la alluvione e le varie piene del Burano.

Si tratta inoltre di una parete vicinissima alla Via Flaminia ed alle abitazioni sulla quale sono presenti dei grandi archi, vasche lavatoio (dette Font d’i Santi) e dove si possono annidare serpi, insetti, ratti.La pulizia del muro si rende poi necessaria per il decoro urbano di quella parte della cittadina visto che l’ammasso di rovi e sterpaglie è purtroppo ben visibile in un punto dove sono anche una chiesa del 1300 ed abitazioni antiche di valore storico ed artistico.

La richiesta è stata inviata alla dottoressa Francesca Gironi eletta da poco all’incarico di presidente, analoga richiesta era stata inviata al presidente Maiani che aveva ricoperto l’incarico prima di lei. Si attende ora di sapere se la verifica e la bonifica del sito verrà avviata.

