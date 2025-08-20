mercoledì, Agosto 20, 2025
Tre feriti a Rocca Priora in uno scontro tra auto

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 23 di ieri lungo la Statale 16, in località Rocca Priora di Falconara Marittima, per un incidente che ha coinvolto tre automezzi.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona, in collaborazione con il personale sanitario del 118, ha provveduto ad estrarre una persona rimasta bloccata all’interno di un veicolo.

Il bilancio è di tre feriti. Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

