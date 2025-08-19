Trattore finisce in una scarpata, il conducente portato in ospedale

URBINO – Oggi pomeriggio, alle ore 14:45, i Vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Urbino per il ribaltamento di un trattore in una scarpata di circa 3 metri.

Il conducente, rimasto all’interno dell’abitacolo, è stato estratto con l’utilizzo della barella spinale ed affidato al personale sanitario presente sul posto. Ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono ritenute gravi.

