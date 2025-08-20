Ottimo concerto a Chiaravalle dei suonatori e narratori Rino Bartera e Romualdo Cappelletti / FOTO

CHIARAVALLE – Un ottimo concerto, alla presenza di tante persone, è stato proposto dalla parrocchia di Santa Maria in Castagnola, con la partecipazione dei suonatori e narratori Rino Bartera (guitarlele) e Romualdo Cappelletti (flauti popolari).

Una bella iniziativa per festeggiare il patrono di Chiaravalle. Un viaggio musicale nel Medioevo e nel Rinascimento tra sacro e profano, tra danze, saltarelli, canti religiosi, frottole, canzoni di guerra e d’amore, con l’attenzione posta alle melodie e alla lettura dei testi, con dedicati arrangiamenti di flauti e guitarlele.

I musicisti Romualdo Cappelletti e Rino Bartera hanno incantato il pubblico con un repertorio di brani di autori medievali e rinascimentali, come Guillaume de Machaut, Thoinot Arbeaut, Riccardo Cuor di Leone, Vincenzo Galilei, Enrico VIII d’Inghilterra.

Il duo artistico ha portato in scena un viaggio sonoro e narrativo, eseguendo prima le musiche per poi recitarne i testi, così da consentire una immersione totale nelle melodie.

