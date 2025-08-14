venerdì, Agosto 15, 2025
Recuperato un gufo finito nella canna fumaria di un’abitazione

SASSOCORVARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Sassocorvaro per recuperare un gufo caduto nella canna fumaria di un’abitazione.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria, dopo aver contattato il Centro Recupero Animali Selvatici di Pesaro, ed essersi accertata delle buone condizioni del rapace, lo ha liberato nel suo habitat naturale.

 

