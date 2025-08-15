Motociclista perde la vita nello scontro con un’auto

FANO – Una nuova tragedia della strada si è verificata questa mattina, poco dopo le ore 11, lungo la Statale 16, nella zona di Fosso Sejore.

Per cause in via di accertamento vi ha perso la vita un motociclista che stava percorrendo la strada nella direzione Fano-Pesaro. L’uomo si è scontrato con un’auto. Ed ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.

Sul posto è anche intervenuta l’eliambulanza del servizio sanitario regionale.

