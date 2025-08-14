venerdì, Agosto 15, 2025
Precipita con il deltaplano, soccorso e portato in ospedale

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:30 circa in località Bastia di Fabriano per soccorrere una persona precipitata con il deltaplano in un terreno incolto.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha collaborato con il personale del 118 per stabilizzare e trasportare il deltaplanista per il successivo trasporto in ospedale.

E’ intervenuta anche l’eliambulanza del servizio sanitario regionale.

