Marco Rizzo e Claudio Bolletta: “Bonifichiamo le nostre coste da oltre diecimila tonnellate di materiale bellico”

“E’ un nostro impegno politico per la sovranità. Gli altri fanno solo show nelle spiagge e con le passerelle dei ministri”

ANCONA – “Residuati bellici risalenti al secondo conflitto mondiale, di produzione italiana, si trovano da decenni a una manciata di miglia dalla costa tra Fano, Pesaro e Cattolica, dispersi su un fondale ancora basso, dai 12 ai 20 metri di profondità, e fangoso. Alcune di queste bombe di iprite e arsenico sono state affondate dai tedeschi nel 1944, insieme con il loro contenuto di sostanze cancerogene.

“Si tratta di circa 10.000 tonnellate di micidiale materiale bellico proibito dalla Convenzione di Ginevra nel 1925 e in seguito dalla Convenzione di Parigi nel 1993. Numerose sono state inoltre bombe scaricate in mare da aerei militari al rientro da incursioni in Kosovo, durante le guerre nell’ex Jugoslavia. La guerra genera morte e continua a generarla senza che, nei decenni, nulla sia stato concretamente fatto per una seria bonifica che riguardasse il Mar Adriatico. Dsp in Regione chiederà conto di questo schifo ai molti responsabili di questi decenni e attuerà tutti gli strumenti politici a sua disposizione per proteggere le proprie coste dalle guerre di ieri e da quelle, purtroppo volute da troppi, di destra e di sinistra, di domani.

“Si chiama sovranità e si sposa con il diritto alla salute dei marchigiani. Ed è un valore di cui se ne fregano sia Il centrosinistra specializzato in spettacolari tour nelle spiagge per ammiratori, sia il centrodestra che organizza il festival delle passerelle politiche dei suoi ministri. Basta con lo show. Ci vogliono diritti, pace e sovranità”.

Ad affermalo, in una nota congiunta, sono stati il coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare Marco Rizzo e il candidato governatore del movimento rizziano, Claudio Bolletta.

