“Come eravamo”, Mondolfo ripropone la bella iniziativa / VIDEO

MONDOLFO – A Mondolfo viene riproposta, per il 2° anno consecutivo l’iniziativa “Come eravamo”. Un appuntamento che riguarda l’esposizione di foto (276) dei vari personaggi del paese (e non) che sono visibili fino al 18 agosto nel Chiostro di Sant’Agostino, con vari oggetti che vanno dalla fine degli anni 50-60.

Nell’ambito della stessa iniziativa, all’interno del chiostro vi sarà anche una proiezione di video con interviste fatte a vari personaggi.

Inoltre una band eseguirà brani di quegli anni.

QUI SOTTO un video:

 

 

