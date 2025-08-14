Alcol e guida, intensificati i controlli dei Carabinieri su tutte le strade della provincia

Nell’ambito della campagna #estatesenzapensieri i militari dell’Arma di Ancona sono in prima linea per fronteggiare le condotte di guida pericolosa

ANCONA – L’obiettivo è sempre quello, la prevenzione! Su questa linea si muovono i Carabinieri della Provincia di Ancona che, supportati da un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri CC di Pescara, hanno incrementato i controlli su tutte le strade del territorio, sia sulla costa che all’interno, anche e soprattutto nelle ore notturne, per prevenire incidenti e garantire la sicurezza della circolazione stradale. La Sicurezza è prioritaria e non può essere altrimenti se si pensa ai dati preoccupanti dell’incidentalità sulle strade (con esiti anche mortali), fenomeno che coinvolge, purtroppo, anche la provincia di Ancona.

Nei giorni precedenti il Ferragosto sono state ritirate complessivamente 21 patenti di guida : sono 19 gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza (o dopo aver assunto stupefacenti), mentre altri 2 sono stati denunciati per fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso.

In particolare, nel territorio della Compagnia di:

Senigallia, sono stati sanzionati, per guida in stato di alterazione da alcol e/o droga 6 automobilisti. In due diverse circostanze i controlli sono scaturiti a seguito di sinistri stradali e, in uno di questi, il tasso alcolemico riscontrato dagli operanti è risultato pari a 3,62 grammi/litro: un valore elevatissimo se si pensa che la soglia consentita dalla legge è pari a 0,5 g/l. In un altro caso, la persona denunciata –residente fuori regione – è stata controllata mentre era alla guida di un velocipede elettrico, risultando avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito. In un altro caso ancora, un automobilista è stato denunciato per il reato di fuga in caso di incidente con danni alla persona e omissione di soccorso, per aver investito una donna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, senza fermarsi a soccorrerla;

sono stati sanzionati, In due diverse circostanze i controlli sono scaturiti a seguito di sinistri stradali e, in uno di questi, il tasso alcolemico riscontrato dagli operanti è risultato pari a grammi/litro: un valore elevatissimo se si pensa che la soglia consentita dalla legge è pari a 0,5 g/l. In un altro caso, la persona denunciata –residente fuori regione – è stata controllata mentre era alla guida di un velocipede elettrico, risultando avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito. In un altro caso ancora, un automobilista è stato denunciato per il reato di fuga in caso di incidente con danni alla persona e omissione di soccorso, per aver investito una donna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, senza fermarsi a soccorrerla; Jesi , dove giovedì scorso, lungo la s.p. 76, si è verificato un sinistro con un centauro che autonomamente ha perso il controllo della propria motocicletta rovinando a terra ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. In diverse altre circostanze 2 automobilisti sono risultati positivi all’accertamento alcolemico , mentre un altro automobilista si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ed è stato, pertanto, deferito all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Tutti i controlli sono scaturiti a seguito di sinistri stradali, uno dei quali piuttosto grave ha avuto come conseguenza due feriti con prognosi superiori a 40 giorni e, pertanto, il responsabile del sinistro è stato denunciato anche per il reato di lesioni stradali gravi;

, dove giovedì scorso, lungo la s.p. 76, si è verificato un sinistro con un centauro che autonomamente ha perso il controllo della propria motocicletta rovinando a terra ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. In diverse altre circostanze , mentre un altro automobilista si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ed è stato, pertanto, deferito all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Tutti i controlli sono scaturiti a seguito di sinistri stradali, uno dei quali piuttosto grave ha avuto come conseguenza due feriti con prognosi superiori a 40 giorni e, pertanto, il responsabile del sinistro è stato denunciato anche per il reato di lesioni stradali gravi; Ancona , nel medesimo periodo, sono stati denunciati, per alcol e droga alla guida 4 automobilisti . In uno dei casi, l’accertamento è seguito ad un sinistro stradale con feriti verificatosi lungo la costa, laddove un trentenne alla guida della propria autovettura ha impattato un ciclomotore facendo rovinare a terra i due giovani che si trovavano a bordo;

, nel medesimo periodo, sono stati denunciati, . In uno dei casi, l’accertamento è seguito ad un sinistro stradale con feriti verificatosi lungo la costa, laddove un trentenne alla guida della propria autovettura ha impattato un ciclomotore facendo rovinare a terra i due giovani che si trovavano a bordo; Osimo, sono stati deferiti 2 automobilisti per guida in stato di alterazione da alcol , durante i numerosi controlli svolti non solo lungo le trafficate strade delle località costiere di Numana e Sirolo, ma anche dei comuni dell’interno. In entrambi i casi il tasso alcolemico riscontrato sui due automobilisti controllati è risultato essere molto più alto di quello consentito dalla legge;

sono stati deferiti , durante i numerosi controlli svolti non solo lungo le trafficate strade delle località costiere di Numana e Sirolo, ma anche dei comuni dell’interno. In entrambi i casi il tasso alcolemico riscontrato sui due automobilisti controllati è risultato essere molto più alto di quello consentito dalla legge; Fabriano, dove domenica scorsa, lungo una strada interna, si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolto un centauro che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Durante i controlli svolti sono stati denunciati 4 conducenti in stato di ebbrezza alcolica mentre altri 2 automobilisti sono stati denunciati per rifiuto di sottoporsi all’accertamento. In uno di questi due casi l’automobilista, avendo anche cercato di aggredire i militari operanti durante le fasi del controllo, è stato altresì denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La sicurezza sulle strade, obiettivo perseguito costantemente dai controlli svolti sia di giorno che di notte, rientra nel più ampio concetto di prevenzione, che ispira peraltro tutte le iniziative varate dall’Arma dorica con la campagna in corso #estatesenzapensieri. I Carabinieri, nel raccomandare prudenza e responsabilità alla guida, fronteggiano l’esodo estivo, con l’intento di assicurare serenità alle numerose persone che sono in movimento in queste ore per raggiungere le località turistiche per il week end di Ferragosto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati