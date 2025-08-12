martedì, Agosto 12, 2025
Nell’azienda di Fano continua l’opera di spegnimento degli ultimi focolai / VIDEO

FANO – Proseguiranno anche nella giornata odierna le attività delle squadre dei Vigili del fuoco nell’incendio che ieri ha coinvolto il capannone adibito alla costruzione di imbarcazioni.

Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai rimasti e del raffreddamento dell’interno della struttura con acqua nebulizzata.

