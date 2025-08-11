Successo in riva al mare per le Miss Grand International Italy Marche

PESARO – Ai Bagni Gabri 25 di Pesaro un grande successo il pomeriggio dedicato alla bellezza e non solo delle Miss Marchigiane, hanno conquistato la passerella della spiaggia tra un folto pubblico venuto ad assistere all’evento ma anche tante persone incuriosite.

Ad aggiudicarsi la corona più ambita di Miss Grand Marche Aurora Bruni quasi diciottenne studentessa, elegante raffinata, e determinata con le idee chiare per il suo futuro, invece a vincere la fascia Mascotte Giorgia Manzini di Pesaro quindici anni anch’essa studentessa, viso dolce pelle ambrata per le origini Venezuelane della mamma e Italiane del papà.

Terza classificata cat. Miss Grand Annalisa Pierini di Vallefoglia, seconda classificata Aurora Sabatini di Pesaro.

Le vincitrici oltre l’originale corona omaggio di Alice abbigliamento e accessori di Pesaro si sono aggiudicate anche gadget Tricosystem e un regalo in cosmetica sempre bella di Stella Scarpa Pesaro.

La passerella dedicata all’estate e alle nuove tendenze della creatività artigianale ed imprenditoriale femminile del territorio ha visto protagonista Dadicanto di Daniela Marchini con le creazioni di borse, sacche ,fasce per capelli con un look total white estate e total black inverno con i colori delle borse indossate dalle miss, l’uscita originale e simpatica con Sempre BellaR cosmetica con prodotti viso teli mare e ciabattine stesso brevetto, Rasia Gioielli artistici di Anastasia Sulli ha incantato il pubblico con bellissimi pezzi unici per un gioiello di metalli diversi e pietre da indossare per tante occasioni.

Le Miss in concorso provenienti da tutta la Regione Marche, si sono sfidate nelle due votazioni per eleganza, portamento e talento compito arduo per la giuria, composta dal Presidente Stella Scarpa Beauty Personal Trainer imprenditrice, il Dott. Marcello Garozzo medico e chirurgo di medicina estetica, Tania Stocchi giornalista di Radio Incontro Pesaro, Nicoletta Tagliabracci conduttrice di Rossini TV, Luca Senesi giornalista del Corriere Adriatico.

La scenografia è stata impreziosita da cuscini Dadincanto realizzati interamente a mano con diverse stoffe variopinte e in tono con il mare sullo sfondo .

L’ ospite speciale il frontman della band Nameless71 lanciata da Claudio Cecchetto, Lorenzo Schiesaro artista Pesarese ex allievo diplomato attore alla Factory di Gabriele Cirilli, ha fatto scatenare il pubblico presente .

Miss Grand International Italy è spettacolo, bellezza, arte e valorizzazione del territorio, ma anche comunita’ amicizia nella condivisione dei valori ,le ragazze fanno gruppo e c’è un’atmosfera di sana competizione (Cit Francesca Guidi. )

Un doveroso ringraziamento al mio staff il fotografo Ufficiale Luigi Stella, la Coach ed assistente Vanessa Remorino ,il videomaker Jacopo Nanni Bartolucci e il cavaliere per un giorno Alberto Francolini.

Un grazie importante ai genitori che mi affidano le loro ragazze vista la giovane età .

Il cocktail Eve Paloma fresco e inimitabile ha chiuso la serata dopo il tramonto in positivo.

Vi diamo appuntamento al 7 settembre per la Finale Regionale Marche location a sorpresa seguite la pagina Facebook Miss Grand International Italy Marche, vi terremo aggiornati .

Si ringrazia inoltre: Crisci Group, EdilPierantoni Srl, Fiorista Latini

