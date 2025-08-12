Domenica 7 settembre al Museo Omero verrà presentata la raccolta di poesie e racconti “Infinito Adriatico”

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Domenica 7 settembre, alle ore 17.30, al Museo Tattile Omero di Ancona, all’interno della Cittadella della Cultura della Mole Vanvitelliana, verrà presentato “Infinito Adriatico”, settimo volume della collana Marche d’Autore.

La brillante iniziativa, nata dall’intuizione di Jonathan Arpetti e David Miliozzi, di chiamare a raccolta poeti, scrittori e artisti della nostra regione e farli esprimere su una caratteristica delle nostre Terre, sta ormai consolidandosi come un appuntamento fisso che raccoglie un meritato consenso di pubblico. Nel corso di queste sette edizioni, sono state coinvolte più di trecento persone, e questo non è un particolare di poco conto, per un territorio caratterizzato dalla presenza di mille campanili, dove spesso vengono evidenziate più le differenze rispetto a qualcosa che possa tenere uniti. Invece le differenze rappresentano una ricchezza per la nostra Comunità Marchigiana, e non certo un motivo di divisione, e tutto questo depone a favore della pubblicazione dei volumi di Marche d’Autore.

La formula della presentazione di questa Antologia Collettiva è sempre la stessa. Arpetti e Miliozzi chiamano sul palco, individualmente, le autrici e gli autori che presentano la propria opera avendo a disposizione qualche minuto. Per l’appuntamento di Ancona, gli artisti prenotano la propria partecipazione, evidenziando le ragioni che li hanno spinti a pubblicare il proprio pensiero.

Il volume presentato coinvolge il rapporto che si ha, in un modo o nell’altro, con il Mare Adriatico. Si tratta anche di un doveroso omaggio verso il nostro Mare e per tutto quello che ha rappresentato per la nostra Identità regionale.

Appuntamento, quindi, per domenica 7 settembre al Museo Omero.

La presentazione sarà anche un modo per fare il punto sullo stato dell’arte tra i Marchigiani e il loro Mare, alla luce del tempo che cambia, almeno per noi: quanto a lui, all’Adriatico, il termine “Infinito” ben si addice ad una Natura che rimane sempre la stessa, intramontabile e selvaggia.

