Con la ruzzola due giorni di spettacolo a Monte Porzio

di GIANCARLO ROSSI

MONTE PORZIO – Sabato e domenica, organizzato dalla A.s.d. Ruzzola Valcesano, si è concluso il 4^ Memorial Mauro Curzi.

La gara, consistente in 10 lanci, a cura della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, è stata disputata in Via Pozzoline, a Monte Porzio, ed ha registrato la partecipazione di ben 25 formazioni della provincia di Ancona.

La 3^ delle 5 gare di qualificazione, consentirà alle migliori formazioni di partecipare a metà ottobre alla Supercoppa Italiana, atto conclusivo della stagione 2024/2025 della F.i.g.e s. t.

Nelle 3 categorie, i trofei, offerti dalla famiglia del compianto imprenditore, dirigente sportivo e valido giocatore mondolfese, sono stati vinti dalle formazioni di San Giovanni Battista, Macelleria Mancini e Colle Aprico.

I premi al traguardo, destinati alle formazioni che hanno percorso con la ruzzola la distanza maggiore con 4 lanci, sono stati appannaggio di: San Giovanni Battista, Corinaldo Prima o Poi e Ripalta Castiglioni.

La manifestazione sportiva, organizzata ottimamente da Simone Angeloni, coadiuvato da alcuni tesserati della Valcesano, ha visto la presenza dei familiari di Mauro Curzi che hanno ringraziato per l’iniziativa, mentre Giancarlo Rossi, ha ricordato la preziosa opera svolta dal povero Mauro ed il suo progetto che magari in un futuro non lontano, possa vedere la sua realizzazione.

Un ringraziamento particolare oltre che alla famiglia Curzi, al Comune di Monte Porzio per l’utilizzo del percorso di gioco, nonché al Circolo Arci Alcide Cervi di Ponte Rio, dove si è svolta la premiazione.

Classifica Finale 4” Memorial Mauro Curzi:

Cat A:

G. Battista Macelleria Mancini Vallesina Q. 311 Pneus Auto Rio.

Cat. B:

Macelleria Mancini Corinaldo Prima o Poi A R. Ostra Vetere 2002 Ostra Vetere 2025.

Cat. C:

Colle Aprico Ripalta-Castiglioni Agrippina Vini V.Esina La Rinascente

