Un’altra auto in fiamme, danni anche alle sterpaglie

FABRIANO – Questa mattina, poco prima delle 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Cancelli per un incendio che ha coinvolto un’autovettura e le sterpaglie che si trovano al lato della strada.

La squadra di Fabriano, con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area interessata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati