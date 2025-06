Bonelli, Carrabs, Canducci e Santelli: “Grave fallimento del centrodestra, così affossano il futuro delle aree terremotate”

“Il Cis è stato tradito. Castelli pensi a risolvere i problemi del cratere, non a fare la lista dei sindaci per Acquaroli”

ANCONA – “Un fallimento annunciato, un’occasione storica tradita: il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per le aree del cratere rischia oggi di diventare il simbolo più amaro dell’inefficienza e dell’inadeguatezza istituzionale del centrodestra al governo”.

Queste le parole di Gianluca Carrabs, della Direzione nazionale di Europa Verde, in occasione della conferenza stampa convocata presso la Sala Emidio Massi del Palazzo delle Marche, sede dell’Assemblea Legislativa Regionale, per presentare l’interpellanza parlamentare dell’On. Angelo Bonelli sui gravissimi ritardi nell’attuazione dei progetti CIS destinati alla rinascita dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017. Cui si aggiunge la dichiarazione di Paolo Canducci, co-portavoce di Europa Verde Marche: “Il senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione, si preoccupi di risolvere questi problemi strutturali e non di lavorare solo ed esclusivamente alla costruzione della lista dei sindaci a sostegno di Acquaroli”.

Il documento parlamentare assume contorni allarmanti, soprattutto per le Marche: dei 159,9 milioni di euro complessivamente stanziati per le quattro regioni del cratere (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), ben 99,13 milioni – il 61,98% del totale – erano destinati proprio alle Marche, ma di questi, come per il resto del fondo, solo 8,5 milioni risultano effettivamente spesi, pari ad appena il 5,33%.

“La miopia politica e amministrativa ha prodotto una paralisi che condanna definitivamente territori già resi fragili dal sisma e dallo spopolamento. Si tratta di comunità che, dopo aver atteso la ricostruzione materiale, oggi vedono sfumare anche quella economica e sociale. E la responsabilità – ha incalzato Carrabs – è tutta della filiera istituzionale guidata dal centrodestra, che ha avallato progetti improbabili, selezionati senza visione, bloccando di fatto l’intero impianto del CIS”.

Carrabs ha inoltre denunciato che “ci sono progetti che non hanno alcun titolo, i soldi vanno spesi in maniera adeguata e invece qui abbiamo risorse che cadono sul territorio a pioggia, che hanno bloccato e stanno bloccando i progetti come si evidenzia nell’interrogazione. Il dato devastante è che non è partito nemmeno un progetto: siamo fermi.” Un’accusa chiara e netta, che mette in luce l’assenza di governance e programmazione strategica.

Un ringraziamento è stato rivolto all’On. Angelo Bonelli, che “trova tempo da dedicare alle Marche anche attraverso questa interrogazione, in un contesto nazionale in cui le nuove priorità del governo sembrano essere sempre più orientate alla difesa e agli armamenti”.

All’incontro erano presenti, oltre a Carrabs e all’On. Bonelli, anche Sabrina Santelli e Paolo Canducci, co-portavoce di Europa Verde Marche, i quali hanno entrambi ribadito l’urgenza di un cambio di passo netto, a partire dalla Regione Marche.

Santelli ha voluto ampliare lo sguardo, denunciando anche il fallimento della SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne): “Quello che vediamo oggi è un abbandono sistemico delle aree interne. Il CIS è solo uno dei tasselli di un mosaico di fallimenti: la SNAI è naufragata nella burocrazia e nell’indifferenza, incapace di produrre risultati concreti per i territori marginali”.

“Non è solo una battaglia politica – ha concluso Carrabs – ma una battaglia di civiltà. Chi ha responsabilità politiche, amministrative e tecniche deve rispondere del disastro in atto. Non possiamo tollerare un’Italia che si muove a due velocità, dove le promesse diventano carta straccia e i territori feriti vengono abbandonati non una ma due volte”.

Si chiede quindi di rimodulare queste risorse, di verificare se vi sia la possibilità concreta di spenderle e utilizzarle in modo efficace. Poiché esistono graduatorie e progetti accolti ma non finanziati, è lecito domandare se non sia possibile intervenire su quelli, piuttosto che dirottare altrove le risorse già stanziate. Il PNRR è stato prorogato fino al 2027: chiediamo che anche il CIS venga prorogato, ma con un’attenzione rigorosa ai progetti e alla loro effettiva realizzazione. Ci troviamo oggi in un’incapacità generale di governare i processi di finanziamento e spesa delle somme pubbliche, ed è evidente lo sfacelo a cui stiamo assistendo.

