Il simbolico della poesia nel capolavoro di Valeria Di Felice

di TIBERIO CRIVELLARO

Su “Il giallo del semaforo” (Società Editrice Fiorentina) di Valeria Di Felice, salto i miei soliti inutili preamboli (che urtano?) e vado subito al sodo, anzi al magma spettacolare che mi ricorda la fuoriuscita lavica dell’Etna. Poi vi spiego “l’ambiguità” di qualcosa che accende, di chi ama la poesia, e anche per voi curiosi “profani” che avete la possibilità di “riscattarvi”.

Intanto app/laudo la nota iniziale del filosofo Giuseppe Girgenti, il quale, a differenza di tanti colleghi, considera certa poesia (quella agli alti livelli) un apporto teoretico qualora i “versi felici” riassumano le numerose tesi intorno La Domanda sull’esistere: “da dove veniamo e dove andiamo”. Qualche filosofo, nel contesto, fu fobico (Nietzche), e qualche fisico ne ebbe orrore, per una certa invenzione, l’Alberto Einstein, ad esempio. Se vado fuori strada? Preoccupatevi di quelle vostre tutte curve.

Il “giallo” della Señora Valeria non è fobico e neppure orrendo; semplicemente, yellowmente, in modo aureo, l’ampia questione dell’essere è poeticamente sviluppato con tutto quello che comporta e che importa al “sangue dell’animo” E, bene ha fatto a chiedere una nota a margine al Girgenti, piuttosto di qualche poeta laureato, non sempre buon maestro (magari dedito a scambi. Culturali? Ma no sciocchini, di potere!). Bella questa nota (priva di secondi fini o pettegolerie varie) che suddivide intelligentemente la raccolta in quattro tempi logici ma simbolici paragonando, l’autrice, nel suo versamento scritto, ora a Caproni (penso nel suo tempo parigino con la figlia), Montale (e qui non son d’accordissimo), a Ungaretti (yes!), alla Dickinson (per la maturità), a Rilke per la profondità filosofo-poetica, e non ridete, anche spirituale, che non è l’anima del cristianesimo (o teocrazie altre), ma quella dell’Io che non si fa ingannare dalle falsità speculari. Giuseppe, videnzia la natura dell’esistenza, il ciclo vitale, la sua transitorietà, quella del tempo con le proprie transumanze tra l’essere (ma anche dell’avere) praticamente universale in quanto significante, e verso tante direzioni; la possibilità di scelte e quindi delle logiche implicazioni.

Valeria Di Felice me lo faccia conoscere questo filosofo. E bravo Girgenti che consideri i simboli (anche passionali) che la poetessa mette sul campo. Non casualmente vò a rimembrare il suo “El batiente de la felicitàd” (Sevilla, Renacimiento, 2011) in quanto è anche questione di “felicidad” e che assumendo le sostanzialità si evidenza un gran bella “tragedia” (chissà quanti tradurranno il significato/ante in asino piuttosto che destriero).

Prendete dunque, con pazienza, il dizionario. Mi sto dimenticando che non devo fare una tesi ma una recensione con annessi e connessi. E non siate sospettosi sul mio linguaggio pseudo-collodiano, non sto qui a stroncare ma neppure a pinocchiare, capirete dove va la mia tendenza . Dirò che nella raccolta della Di Felice il suo giallo ha una direzione non solo simbolica nei suoi “quattro tempi dell’identificazione” cantati da una poesia suprema, soprana oltre il precedente “battente”. Di solito non mi allungo a citare moltitudini di versi in una raccolta poetica, per cavoli miei, punto.

Faccio come Ismaele…Ma importante è l’esempio simbolico ne “La chiamata” che in pochi versi è come riassumesse l’intera raccolta: “Non siamo la chiamata al cerchi,/ ma il respiro slabbrato del tempo/ nella spirale dell’imperfetto./ La zeta messa a capo/ del nuovo alfabeto/ a scrivere i geroglifici del senso.// Come possiamo chiamarci a vita/ – noi che siamo ancora dentro/ il gioco smisurato della domande – / mentre tagliamo le teste dell’eterno./ Noi che lasciamo un credo/ srotolarsi sul tappeto della fine/ e sentiamo il filo rosso tirare/ dall’ignoto. // Noi, noi che non siamo e poi siamo/ le labbra sottili del vento – / il tradimento dei giorni perduti/ venuti a indicare la stella polare. // Ancora noi che ricordiamo il futuro/ nelle illusioni di luce/ noi, in esilio dall’universo/ mentre scontiamo gli inganni/ della ragione.” (…)

Geniale!

VALERIA DI FELICE

IL GIALLO DEL SEMAFORO

Società Editrice Fiorentina

